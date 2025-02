LEEI: capacitação visa a qualificação dos professores da Educação Infantil em Canela

Os professores da rede municipal de educação infantil e conveniada de Canela participaram de mais uma formação continuada do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), organizado pelo Ministério da Educação, em parceria com Universidades Federais. O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira, dia 25, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Alfredo Corrêa Pinto.

Iniciando o evento, a secretária da Educação, a professora dra.Maria Gorete Rodrigues da Silva, acompanhada do secretário adjunto, Evandro Nunes, da coordenadora pedagógica Aline Roos e da coordenadora da Educação Infantil, Andrisa Caberlon, saudaram a todos os profissionais, desejando uma excelente qualificação. “Este curso abrange mais do que simplesmente letras, traz uma leitura de mundo, de vivências do universo da criança, que refletem no seu desenvolvimento”, destacou.

Conforme a secretária, esta ação foi iniciada em setembro. O programa conta com encontros síncronos, assíncronos e presenciais, dividido em oito percursos, integrando o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, destinado aos docentes que atuam nas turmas de ensino pré-escolar.

Estas formações estão ocorrendo em todo o Brasil, com o objetivo de desenvolver práticas educativas que ampliem as experiências e vivências das crianças com a linguagem escrita, bem como fortalecer o planejamento e a implementação de práticas pedagógicas, que visam criar uma cultura de leitura, escrita e oralidade na rotina das crianças, levando em consideração os eixos estruturantes da Educação Infantil que são as interações e as brincadeiras, onde o aprendizado acontece através da ludicidade.

Canela conta atualmente com 80 professores participando desta formação, com duas formadoras municipais, onde os encontros mensais ocorrerão até junho.

