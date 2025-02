Projeto de trem entre Porto Alegre e Gramado avança com parecer favorável da PGE

Objetivo dos empreendedores é estar operando até o Natal de 2031

O projeto de construção de um trem ligando Porto Alegre a Gramado recebeu um parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Segundo informações divulgadas pelo colunista Jocimar Farina, do portal GZH, o investimento, estimado em R$ 3 bilhões, será totalmente custeado pela iniciativa privada.

Aprovação da PGE e próximos passos

Conforme o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a sinalização positiva da PGE representa um passo importante para a viabilização do projeto.

— O parecer da PGE deu ok. O Estado sinaliza que está de acordo. Agora vamos avaliar as argumentações futuras — afirmou Polo.

Atualmente, a Secretaria Estadual de Logística e Transportes está analisando a viabilidade do traçado da ferrovia, bem como os aspectos técnicos e operacionais do requerimento apresentado pela empresa Sultrens Transportes Ferroviários.

— O extrato do requerimento está (publicado) no Diário Oficial, conforme determina lei e normativas da ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) — explicou o secretário Juvir Costella.

A expectativa do governo estadual é que o contrato de adesão seja assinado ainda em 2025. A partir disso, a empresa responsável pelo projeto precisará solicitar a licença prévia à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Estudos ambientais e previsão de início das obras

Conforme divulgado pelo colunista de GZH, a Sultrens já realizou um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), mas ainda precisa desenvolver o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Esses levantamentos detalharão os custos, os impactos ambientais e outros aspectos técnicos da obra.

A expectativa é de que as obras comecem em 2028, com previsão de conclusão em três anos. Segundo o sócio-diretor da RG2E, Renato Ely, o objetivo é que o trem esteja em operação até o Natal Luz de 2031.

— Pretendemos começar a obra ainda em 2028 e, em três anos, já estarmos rodando. Nosso objetivo é o Natal Luz de 2031 — destacou Ely.

O projeto vem sendo desenvolvido há dois anos e conta com a participação da RG2E Engenharia Consultiva, especializada em metrôs e ferrovias de passageiros; da STE Engenharia, que atua na área de infraestrutura; e da BF Capital, responsável pela captação de investidores. As três empresas formaram a Sultrens, empresa criada especificamente para viabilizar a ferrovia.

Detalhes do trajeto e operação do trem

O trem entre Porto Alegre e Gramado deverá percorrer o trajeto em pouco mais de uma hora, sendo uma alternativa aos congestionamentos enfrentados nas rodovias da Região Metropolitana.

Três traçados foram estudados, e o caminho mais curto foi escolhido. O trajeto partirá da região do Aeroporto Salgado Filho, passando por áreas rurais de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Parobé, Araricá, Nova Hartz e Santa Maria do Herval, até chegar a Gramado.

Inicialmente, o plano não prevê paradas intermediárias, mas, caso estudos complementares apontem viabilidade, estações poderão ser incluídas ao longo do percurso.

De acordo com a proposta, o trem operará com viagens a cada hora entre 7h e 9h. A partir das 10h, haverá partidas a cada 30 minutos até as 22h. Cada composição poderá transportar até 250 passageiros. Além disso, há estudos para que a linha seja utilizada para transporte de carga durante a noite e a madrugada.

Desafios e regulamentação

Um dos principais desafios do projeto será superar o desnível de 800 metros da Serra. Para isso, a inclinação do trajeto ocorrerá ao longo de um trecho de 12 quilômetros.

Somente em desapropriações, estima-se que será necessário investir cerca de 10% do orçamento total do projeto.

O projeto se baseia na lei federal de 2021, que permite que empresas desenvolvam, operem e realizem obras em linhas de transporte ferroviário com autorização do governo. Caso seja aprovado, o trem poderá contar com uma concessão de até 99 anos.

Histórico ferroviário na Serra Gaúcha

A ideia de um trem ligando Porto Alegre a Gramado não é novidade. Conforme relembra GZH, no século passado, essa viagem já era possível por meio de uma linha férrea desativada em 1963. Agora, a proposta busca resgatar esse meio de transporte, aliando modernidade e eficiência para facilitar o deslocamento entre a capital e a Serra Gaúcha.