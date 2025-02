Space Adventure moderniza plataforma de vendas

Tanto para Canela (RS) e Balneário Camboriú (SC) o novo portal é mais ágil e intuitivo, em poucos cliques os visitantes garantem a compra dos ingressos

O Brasil tem as duas maiores exposições da NASA – Agência Espacial Americana – fora dos Estados Unidos. O Space Adventure em Canela (RS), inaugurado em maio de 2023, e o Space Adventure em Balneário Camboriú (SC), aberto em março de 2024. Uma parceria do Grupo Oceanic e DCSet. Agora, o portal de vendas foi completamente modificado para facilitar a experiência dos visitantes desde a compra do ingresso pela internet.

”Em um mundo onde a agilidade e a praticidade são essenciais, nosso novo e-commerce oferece uma experiência de compra intuitiva e simplificada. Com poucos cliques, o cliente encontra, seleciona e adquiri o produto desejado. Sem complicações e de forma rápida e segura. Essa atualização faz parte do nosso compromisso de sempre oferecer o melhor, acompanhando as últimas tendências e investindo em tecnologia de ponta para maior comodidade”, explica Aline Roschel, Head de Digital Performance do Grupo Oceanic.

A modernização do site é resultado de um investimento significativo em tecnologia e design, com o objetivo de melhorar a experiência e aumentar a satisfação dos visitantes. Na nova plataforma ele pode escolher a data e reagendar depois se for necessário. Principalmente para quem gosta de se planejar com antecedência, pode reservar o passeio com facilidade. E tem três opções de compra: Space+Planetário, Space avulso e Planetário avulso. O site utiliza tecnologia de ponta para garantir a segurança das transações online. E o portal é otimizado para dispositivos móveis, permitindo que os visitantes acessem e reservem seus ingressos de qualquer lugar. O visitante também pode se cadastrar para receber no e-mail ofertas e novidades!

Space Adventure Canela

A Space Adventure Canela foi inaugurada em maio de 2023, a primeira atração fixa com itens da NASA no Brasil, reunindo mais de 270 itens exclusivos do acervo de projetos da agência espacial americana. Com capacidade para receber até 3,5 mil visitantes por dia em suas oito salas imersivas, das quais quatro são interativas. Objetos raros podem ser vistos, como o motor de foguete do programa MERCURY, a réplica fiel da cápsula lunar da APOLLO 11, duas mesas de comando de Houston da missão Apollo 14, trajes especiais dos projetos APOLLO e GEMINI, e registros históricos da missão Apolo 11. Todos os itens do acervo foram reunidos pelo Museu e Centro de Educação Espacial Cosmosphere dos EUA. A atração ainda contempla simuladores: giroscópios que proporcionam a simulação realista da força G (gravidade) enfrentada pelos pilotos no espaço, área de games, loja de souvenires e Planetário, além de fotos temáticas.

Para comprar ingressos* para o Space Adventure Canela (RS) acesse https://ecommerce.spaceadventure.com.br/

O Space em Canela (RS) abre todos os dias das 10h às 18h, está localizado na Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960 – Vila Suíça. Mais informações @spaceadventurebr