Brasília: Deputado Joel e prefeitos apresentam projetos para Canela e Gramado.

O deputado Joel Wilhelm (PP) e os prefeitos de Gramado, Nestor Tissot, e de Canela, Gilberto Cezar estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira (27/2) com o secretário Nacional da Defesa Civil, Wolnei Barreiros, no Ministério da Integração Nacional, em Brasília. Canela apresentou e cadastrou o projeto que prevê investimento de aproximadamente R$ 9 milhões para a recuperação da Rota Panorâmica, que segue interditada. O projeto também contempla obras de contenção ao longo da estrada, que liga Canela a Três Coroas. E Gramado protocolou projeto que prevê investimento de R$ 15,94 milhões em obras de contenção na encosta conhecida como Piratini Sul (acesso Prinstrop), como grampeamento em rochas, cortinas atirantadas, drenagem, muros em solo, além de pavimentação e de investigações geotécnicas: “Seguimos trabalhando em conjunto para recuperar a infraestrutura da região. São projetos complexos, mas que aos poucos estão se tornando realidade. Os prefeitos Nestor e Gilberto apresentaram projetos que serão analisados”, destacou o deputado Joel. Depois da enchente de maio de 2024, o parlamentar, em parceria com as gestões municipais das regiões das Hortênsias, Paranhana, Sinos e Caí, conquistou mais de R$ 70 milhões junto à Defesa Civil Nacional. O secretário Wolnei ressaltou que aprovação dos projetos depende da análise dos técnicos da Defesa Civil e do orçamento da Pasta.