Curso qualifica professores sobre interação das crianças com o meio ambiente

Professores da rede municipal da Educação Infantil de Canela participaram nesta quarta-feira, dia 26, de mais um encontro da capacitação: “Educação Infantil Ambiental para Justiça Climática: crianças de um território, infâncias de um planeta”, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Na ocasião, o grupo foi recepcionado no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) pela secretária da Educação, prof. dra Maria Gorete Rodrigues da Silva, acompanhada pelo secretário do Meio Ambiente e Urbanismo, Carlos Frozi. “Volto a ressaltar que para educar uma criança, são necessárias muitas mãos. Dessa forma, nossa parceria com as demais secretarias é fundamental, e a Secretaria do Meio Ambiente vem nos dando respaldo para diversas ações”, enfatizou Gorete.

Na parte da manhã, aconteceu a oficina “Registros na Educação Ambiental Infantil”, ministrada pela professora Rosmarie Reinehr da Rede Araucárias de Educação Ambiental, que abordou temas como a importância da valorização da interação da criança com o meio ambiente nos dias atuais, onde existe um grande avanço da tecnologia. O encontro ressaltou a importância de proporcionar a elas um espaço de lazer ao ar livre, onde tenham mais vivências com a natureza, entendendo a importância de preservar o mundo em que vivem.

Dando continuidade ao curso, na parte da tarde, aconteceu a oficina “Matrizes do Imaginário”, dirigida pela educadora ambiental, professora Cleusa Helena Guaita Peralta Castell, docente aposentada da FURG, dos cursos de Artes Visuais – Licenciatura, Pedagogia Educação Infantil e Anos Iniciais e no Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA), que abordou o desenho de natureza das crianças e suas interfaces com os processos de pré-alfabetização.

Em Canela, o curso tem como tutoras as professoras Laci Gross e Carina Soares e como coordenadoras regionais as professoras Rosmarie Reinehr e Narjara Mendes Garcia.

Fotos: Arthur Dias/Prefeitura de Canela