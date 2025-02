Identificada vítima fatal de acidente na Curva do S, em Gramado

Ela era passageira de veículo com placas de Canela, que se envolveu na colisão

Um acidente na tarde desta quinta-feira (27) na RS 115, Km 33, próximo da Curva do S em Gramado acabou resultando com uma pessoa em óbito. Eram 16h20 quando aconteceu o choque entre um Jeep/Renegade com placas de Três Coroas e um Kia/Sportage com placas de Canela. Chovia no momento do acidente.

A Sportage seguia no sentido Três Coroas-Gramado quando, por motivos ainda desconhecidos da PRE, rodou na pista e colidiu na via contrária com o Renegade. A condutora do Jeep de 69 anos não teve lesões.

Já na Sportage estavam três pessoas, um homem, de 36 anos, um menino, de 7 anos cujos nomes não foram divulgados, e uma passageira, de 26 anos. Os três foram socorridos pela SAMU, Bombeiros e EGR e levados ao Hospital São Miguel, sendo que a mulher não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A vítima fatal foi identificada como Vitória Paola da Silveira.

Com informações de Blog do Gerson.