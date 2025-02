Aos 86 anos, morre Romeu Dutra, um dos criadores do Festival de Cinema de Gramado

Faleceu na manhã de hoje (28) um dos criadores do Festival de Cinema de Gramado. Romeu Dutra foi encontrado sem vida no interior de seu apartamento em Porto Alegre. Romeu foi Secretário de Turismo de Gramado e junto com o empresário Horst Volk criaram o Festival de Gramado, que veio a ser um dos maiores eventos do cinema nacional.

Romeu foi justamente homenageado durante a 40ª edição do evento, quando se manifestou dizendo. “Em 1973, tinha meia dúzia de hotéis em Gramado. E, com o passar dos anos, o Festival levou a cidade para todos os quadrantes do Brasil! Bom lembrar disso agora. Agradeço por esse momento”, disse Dutra.

Ainda não foi informado pela família os horários de velório e enterro de Romeu Dutra.

Foto – rede social – Informações: Blog do Gerson