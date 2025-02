Caminhada no Parque do Palácio promove contato com a natureza e conscientização ambiental

No último sábado (23), cerca de 30 pessoas participaram de uma caminhada pelas trilhas do Parque do Palácio, em Canela. O evento foi organizado pela Associação Ecológica Canela Planalto das Araucárias (ASSECAN) e teve como objetivo incentivar a população a conhecer e valorizar esse espaço natural.

“Acreditamos que, ao explorar o Parque, as pessoas passam a enxergá-lo não apenas como uma área verde, mas como um local de lazer, cultura e educação ambiental”, destaca Ricardo Soncini, coordenador da ASSECAN.

Com 2.200 metros de trilhas, o percurso se inicia no pórtico e se estende por campos e uma densa mata de araucárias, típica da região. Durante aproximadamente 60 minutos, os participantes puderam contemplar a flora e a fauna do Parque, reconhecido como uma amostra significativa da paisagem dos Campos de Cima da Serra.

Biodiversidade e observação de aves

Estudos técnicos realizados na área apontam para a presença de diversas espécies vegetais características dos campos de altitude. Além disso, o Parque do Palácio tem se consolidado como um ponto de observação de aves, atraindo cada vez mais entusiastas dessa prática. Até o momento, já foram registradas 77 espécies diferentes no local.

Acesso gratuito e apoio à iniciativa

O evento contou com a participação e apoio do Movimento Ambientalista da Região das Hortênsias e do coletivo Amigos do Parque do Palácio. O Parque está aberto diariamente, com acesso gratuito, proporcionando à comunidade e aos visitantes uma experiência única de contato com a natureza.

Para mais informações e novidades, acompanhe @amigosparquepalacio