CFA Rico abre inscrições para a categoria Sub-11 e promove treino aberto neste sábado

O CFA Rico, referência na formação de jovens atletas em Canela, está com inscrições abertas para a categoria Sub-11, voltada para crianças nascidas em 2014, 2015 e 2016. Como parte do processo seletivo, o centro de formação promove neste sábado (2) um treino aberto, no Campo da Celulose, das 10h às 11h30.

O evento será uma oportunidade para os jovens jogadores vivenciarem a experiência de treinar com a equipe e para os pais conhecerem a estrutura e metodologia do projeto. O CFA Rico tem como objetivo desenvolver não apenas habilidades técnicas no futebol, mas também valores essenciais como disciplina, trabalho em equipe e dedicação.

Formação esportiva e crescimento dentro do futebol

Sob o comando do treinador Augusto Rico, profissional formado pela Universidade Federal de Pelotas, o CFA oferece um programa de treinamento que alia aprendizado técnico, tático e fortalecimento físico e mental, respeitando a idade e o estágio de desenvolvimento dos atletas.

Além da categoria Sub-11, o CFA Rico conta com equipes Sub-15 e Sub-17, que disputam competições de alto nível e já têm jogadores sendo observados por grandes clubes do Brasil. A proposta do centro de formação é proporcionar um caminho sólido para aqueles que sonham em seguir carreira no futebol.

Como participar?

Os interessados devem comparecer ao treino deste sábado, no Campo da Celulose, em Canela, às 10h. Não há custo para a participação no treino experimental.

Data: Sábado, 2 de março

Horário: 10h às 11h30

Local: Campo da Celulose, Canela

Público-alvo: Crianças nascidas em 2014, 2015 e 2016

Mais informações: (53) 98129-7481 | @cfarico

O CFA Rico convida todos os jovens talentos a darem o primeiro passo em direção ao futuro no futebol.