Containner Bistrot celebra dez anos com programação especial ao longo de 2025

O Containner Bistrot, um dos restaurantes mais charmosos de Canela, comemora uma década de história em 2025 com uma série de eventos especiais. Conhecido pelo ambiente acolhedor, cardápio criativo e vasta experiência em vinhos, o espaço se tornou um ponto de encontro tanto para turistas quanto para moradores de Canela e Gramado.

Com um menu que agrada a todos os paladares, o Containner se destaca pelo tradicional à la minuta no almoço, além de opções leves como saladas coloridas e nutritivas. À tarde, as rodadas duplas de chope, vinhos e drinks com desconto tornam o deck externo um local perfeito para aproveitar os dias de verão. Já à noite, a iluminação intimista transforma o bistrot em um espaço ainda mais convidativo, com pratos elaborados como filé ao vinho, risoto cremoso de abóbora e stinco de cordeiro, sempre harmonizados com uma seleção especial de vinhos curada pelo sommelier Gustavo Bruske.

Um Ano de Celebrações

Para marcar os dez anos de sucesso, o Containner preparou uma agenda recheada de eventos ao longo de 2025. A primeira edição da Festa na Rua, realizada em fevereiro, foi um sucesso e deu início às comemorações. No dia 28 de março, o evento Chef Surpresa trará um renomado nome da gastronomia para encantar os clientes. Além disso, o Clube do Vinho, encontro mensal que descomplica o universo dos vinhos, contará com edições temáticas e um jantar vínico especial.

“Não há melhor forma de celebrar essa trajetória do que reunindo todas as pessoas que fazem do Containner o lugar especial que ele é. Com essa programação especial ao longo do ano, culminando na grande Festa na Rua no dia 21 de dezembro, queremos brindar à vida e à nossa história”, destaca Graziela Franzen, sócia do bistrot.

Agenda de Eventos – Containner 10 Anos