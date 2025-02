Operação Vindicta: Polícia Civil e Brigada Militar desarticulam organização criminosa no Vale do Paranhana

Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, deflagrou a Operação Vindicta, uma ofensiva contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e em um duplo homicídio ocorrido no dia 4 de janeiro, em Riozinho. A ação foi uma resposta à violenta disputa territorial entre facções rivais que têm espalhado o medo na região.

A operação, coordenada pelo Delegado Regional Gustavo Celiberto Barcellos e pelo Delegado de Riozinho, Fábio Idalgo Peres, resultou na prisão de cinco indivíduos com mandados de prisão preventiva decretados, além da prisão em flagrante de mais um suspeito por tráfico de drogas.

Apreensões e evidências do crime organizado

As diligências foram realizadas na cidade de Rolante, onde os agentes da Polícia Civil, com o apoio do 4º BP Choque e da Força Tática do CRPO Hortênsias, localizaram e apreenderam:

Drogas : maconha, cocaína e crack

: maconha, cocaína e crack Armas e munições : um revólver calibre .38, munições dos calibres .38 e .28

: um revólver calibre .38, munições dos calibres .38 e .28 Equipamentos e dinheiro: celulares, um drone, roupas militares e quantias em dinheiro

As investigações apontam que os homicídios de janeiro estão diretamente relacionados à guerra entre facções pelo domínio do tráfico na região. O crime foi uma represália a um ataque anterior ocorrido em Rolante, em setembro de 2024, que resultou na morte de quatro pessoas, intensificando ainda mais a violência entre os grupos criminosos.

Autoridades destacam repressão ao crime organizado

O Delegado Regional Gustavo Barcellos destacou que a operação é um passo firme no combate às facções criminosas que tentam impor o terror na região.

“Não vamos permitir que organizações criminosas imponham o medo à população. A Polícia Civil continuará atuando de forma implacável contra essas estruturas criminosas, garantindo a segurança da sociedade. Destaco, ainda, a importância da integração com a Brigada Militar, fundamental para o êxito da operação.”

Já o Delegado Fábio Idalgo Peres, responsável pela investigação, reforçou a relevância da cooperação entre as forças de segurança.

“Além das prisões, a operação representa um duro golpe no crime organizado, desarticulando uma célula criminosa e reforçando o trabalho incessante da Polícia Civil na repressão à criminalidade. O apoio da Brigada Militar foi essencial, demonstrando que a união entre as forças de segurança é fundamental para o combate efetivo às organizações criminosas.”

Operação segue em andamento

A Operação Vindicta segue em curso, e novas ações serão realizadas para desmantelar a estrutura criminosa atuante no Vale do Paranhana. Participaram da ofensiva policiais civis das Delegacias de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante e Riozinho, além do SIPAC da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPI).

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.