Bombeiros alertam para risco de incêndios devido ao calor intenso e mata seca

O Corpo de Bombeiros de Canela emitiu um alerta à população, nesta semana, sobre o risco elevado de incêndios devido às altas temperaturas e à vegetação seca na região. Com a onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias, pequenos focos podem rapidamente se transformar em queimadas fora de controle.

“Pedimos que a comunidade evite qualquer tipo de fogo ao ar livre, pois a combinação de calor extremo e mata seca pode resultar em incêndios de grandes proporções”, alertam os bombeiros.

Além de danos ambientais, as queimadas podem comprometer a segurança de moradores e animais, além de sobrecarregar o trabalho das equipes de emergência. A recomendação é evitar queimar lixo, soltar balões, descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação e redobrar a atenção com equipamentos que geram faíscas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido avisos sobre a onda de calor no estado, com temperaturas acima da média para o período. Com a baixa umidade do ar e a vegetação seca, o risco de incêndios florestais aumenta significativamente.

A população pode acionar os Bombeiros pelo telefone 193 em caso de emergência.