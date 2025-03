1ª Cãominhada do Bem acontece neste sábado em Canela

Neste sábado, dia 8, acontece a 1ª Cãominhada do Bem de Canela. O evento integra a programação da tradicional Feira do Lago, que terá a sua primeira edição do ano com diversas atrações. A Feira, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, acontecerá das 13h30 às 16h30, com doação de composto orgânico, recolhimento de lixo eletrônico, comercialização de produtos do artesanato local e da agricultura familiar.

A novidade do evento será a Cãominhada, que encerrará a programação com um momento de integração entre tutores e pets. O trajeto sairá da Catedral de Pedra, às 16 horas, e seguirá até o Parque do Lago. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade.