Canela adere ao Programa Mais Acesso a Especialistas para ampliar consultas médicas

A Secretaria de Saúde de Canela aderiu recentemente ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), do Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar o atendimento de consultas especializadas para a população do município. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Spall, a adesão ao programa garantirá à cidade um repasse aproximado de R$ 95 mil (parcela única), que será investido na ampliação dos atendimentos em especialidades como cardiologia, urologia, otorrinolaringologia e ginecologia. O recurso permitirá a realização de mais consultas médicas e exames nessas áreas, beneficiando diretamente os munícipes.



“Estamos trabalhando para suprir as necessidades de atendimento em saúde e qualificar os serviços, oferecendo mais especialidades médicas e, consequentemente, gerando mais saúde para a população”, destaca Spall.

Além disso, a enfermeira Cristina Moura, profissional reconhecida por seu vasto conhecimento técnico, assumirá a função de enfermeira reguladora do Programa, coordenando e organizando os atendimentos para garantir maior eficiência no acesso dos pacientes aos especialistas.

O PMAE garante recursos financeiros federais para as secretarias estaduais e municipais de saúde e para o Distrito Federal. Esses recursos poderão ser utilizados para o custeio dos serviços públicos e contratação da rede privada (rede complementar) visando ampliar a oferta de consultas especializadas e exames diagnósticos, bem como qualificar o cuidado ao paciente no Sistema Único de Saúde (SUS).

SOBRE O PROGRAMA

O PMAE, também chamado de Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, é uma estratégia da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde – PNAES e tem como objetivo ampliar e qualificar o cuidado e o acesso à Atenção Especializada em Saúde – AES. O foco é tornar o acesso do paciente às consultas e aos exames especializados o mais rápido possível e com menos burocracia, a partir do encaminhamento realizado pelas equipes de Atenção Primária – eAP, por exemplo a Equipe de Saúde da Família – eSF.

Quando o paciente precisar de mais de uma consulta ou exame especializado, ele não será colocado em várias filas para atendimento. Para resolver isso, o paciente será encaminhado a um serviço de saúde que realiza todas, ou a maioria, das consultas e exames de que precisa. A Secretaria de Saúde deverá supervisionar esse serviço para garantir que tudo seja realizado em, no máximo 30 ou 60 dias, a depender da situação. Assim, o paciente irá para uma única fila, com agendamento específico e garantia de retorno para a eAP que acompanha o caso.

Equipes completas



A Secretaria de Saúde de Canela realizou contratações com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento nas unidades de saúde da cidade. Entre as novas contratações, incluem-se: novos profissionais de enfermagem (novos enfermeiros e técnicos de enfermagem); ampliação do quadro médico (inclusão de mais dois médicos); reforço na equipe de Saúde Bucal (um dentista); e qualificação do atendimento com contratação de quatro atendentes de saúde para melhorar o atendimento nas recepções das unidades.

“Com essas medidas, as equipes das Unidades de Saúde encontram-se completas”, garante o secretário.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela