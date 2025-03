Primeiras exibições de curta em animação feito em Canela

Aprovado pela Miraceti Projetos Culturais na Lei Paulo Gustavo, em edital elaborado pelo Departamento de Cultura de Canela na modalidade de audiovisual, o curta-metragem animado “O Armário Interior” terá sua estreia para o grande público nesta sexta-feira, 7 de março, às 19h com entrada franca.

“O roteiro foi adaptado de um conto que escrevi quando participei da oficina de escrita criativa do programa UCS Sênior, da professora Bel Porazza. É muito bacana ver esta história ganhar vida nas telas”, comenta Joni Neto, proponente do projeto e diretor, ao lado de Amallia Brandolff.

Na véspera, quinta, o filme será apresentado à turma do EJA da Escola Santa Terezinha, em sessão fechada.

A obra tem apenas 8 minutos, mas levou cerca de 6 meses para ser finalizado, devido à técnica de stopmotion, onde todos os movimentos da cena são fotografados, um por um, e depois criar o movimento em vídeo.

A confecção dos personagens, em feltro, foi feita por Lana Rosa Studio, com cenários de Potira Moura. A equipe técnica ainda conta com outras 7 pessoas. O curta possui legendas e audiodescrição, importante recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

A temática da obra são as memórias e percalços da 3ª idade. O personagem principal, o “senhorzinho”, relembra sua vida através de aromas e cheiros em sua cozinha, enquanto encontra dificuldades no relacionamento com a filha. A classificação indicativa é de 10 anos e, futuramente, o filme ficará disponível no Youtube.

Após a exibição, terá um bate-papo com a equipe e será feita uma visita guiada pela exposição dos cenários e bonecos utilizados na filmagem.

Serviço:

Estreia do curta “O Armário Interior”

Sexta, 07/03, às 19h

Espaço Nydia Guimarães (Rua Danton Corrêa da Silva, 746 – Centro)

Entrada franca