Secretaria de Saúde de Canela faz mutirão para atendimento psicológico

Para atender a demanda represada, nos últimos dias os psicólogos da Secretaria Municipal de Saúde de Canela, sob a coordenação da psicóloga Janine Palodetti e da assistente social Tânia Aguiar, estão realizando um trabalho de acolhimento e triagem para as pessoas que estão na lista de espera do município por atendimento psicológico. Após a triagem, os pacientes são encaminhados para o atendimento mais adequado à sua necessidade.

Outra ação realizada pela pasta também visa atualizar a Relação Municipal de Medicamentos – (Remume). Através da coordenação do farmacêutico Braian Claus Boff, este ano haverão nove medicamentos novos disponíveis voltados à saúde mental e outras especialidades.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela