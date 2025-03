Discussão Polêmica

Acontecerá logo mais a audiência pública que vai debater um projeto de lei proposto pelo vereador Joãozinho Silveira acerca da liberação da criação e manutenção de animais de espécie equina, bovina, caprina, muar, asinina, ovina e suína na zona urbana, entre outras discussões relacionadas a este tema.

Aos olhos deste colunista, o projeto soa como um retrocesso. Em pleno 2025, pensar que poderemos ter a manutenção e o comércio de animais das espécies citadas acima em zonas urbanas não parece ir de encontro ao que a maioria da comunidade precisa. Enquanto ainda buscamos um equilíbrio frente ao crescimento desordenado de espécies como cães e gatos, com buscas incessantes por políticas públicas de castração, campanhas de vacinação em massa contra zoonoses e tantas outras questões de saúde, trazer de volta à zona urbana uma gama de animais que podem também trazer questões sanitárias graves me parece um contrassenso. Mesmo que o projeto estipule que “se observem as regras de higiene” propostas pelo município, sabemos que fiscalizar esse tipo de situação é muito complicado, além de existirem fatores subjetivos que podem implicar nessas questões. O debate é válido, mas acho que, nesta causa, deveriam ser escolhidas outras prioridades. Torço muito pelo bom senso da maioria dos vereadores para que reflitam bastante sobre a aprovação deste projeto como um todo.

Quem Entende Precisa Ser Escutado

Tive a oportunidade de entrevistar a empresária Any Brocker para a Clube. Um dos assuntos da pauta foi a falta de espaços para eventos na região, e a pergunta foi sobre o nosso Centro de Feiras, se teria condições de ser aproveitado caso fosse reformado. A resposta foi imediata: “Com certeza”. Longe de mim desmerecer alguns painelistas que tentaram condenar o Centro de Feiras em audiências públicas no ano passado, mas acredito muito mais em gente como uma das 100 pessoas mais influentes do turismo do país do que em outras que tiveram celulares confiscados em operações policiais que duraram meses na nossa cidade.

Ainda a Rota Panorâmica

Até agora, o grande pepino do governo Gilberto Cézar é a interdição total da Rota Panorâmica. De um lado, agricultores, moradores e empresários cobrando urgência e soluções. Do outro, o poder público que tenta argumentar. É uma situação extremamente delicada e que precisa ser muito ponderada. É necessário dinheiro, embasamento e entender a falta de paciência de uma comunidade que espera por uma resolução. Que se priorizem vidas, mas que se entenda que não se pode esperar eternamente. As respostas precisam ser dadas, e medidas e investimentos precisarão ser feitos de forma urgente.