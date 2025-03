Secretaria de Saúde de Canela promove ação especial em alusão ao Dia da Mulher

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, realizará uma ação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher, neste sábado, dia 8, das 8 às 11 horas, na Unidade de Saúde do bairro Leodoro Azevedo. O evento será aberto à comunidade e contará com uma programação especial com diversos serviços e atividades para cuidar da saúde e bem-estar do público feminino.

Médicas e enfermeiras estarão à disposição para atendimentos e orientações, além de dentista disponível para atendimento. Poderão ser feitos exames de coleta de preventivos do colo do útero e solicitação de mamografias.

E para cuidar da beleza neste dia tão especial haverá: maquiagem com Jaqueline Córdova, Caroline da Rosa Oliveira e Suelen Boneto; manicure com Jocasta Lasch; design de sobrancelhas com Janaina dos Santos; cuidados com os cabelos com Iliane Monteiro (Ica) e Thaysa Rath, massagem relaxante com Daiane Tomasi; drenagem facial com Jaqueline Oliveira; aula de zumba com a instrutora Lisiane dos Santos, além de roda de conversa sobre saúde íntima e sexualidade feminina com a fisioterapeuta Aline Fontoura e fotografia com Ana Maria Santos. Outra ação do evento será um momento de inspiração e troca de experiências: “Mulheres e suas Histórias de Superação”.

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela