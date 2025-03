Super Copa Gramado de Futsal terá clássicos estaduais em todas as rodadas da primeira fase

A Super Copa Gramado de Futsal 2025 promete ser um evento inesquecível para os amantes da modalidade. A competição, que reúne as oito principais equipes do Brasil, terá clássicos estaduais em todas as rodadas da primeira fase, garantindo emoção e grandes disputas desde o início.



Estarão no evento, clubes de quatro estados brasileiros: Minas Gerais, com Praia Clube e Minas Tênis Clube; São Paulo, com Magnus e Corinthians; Santa Catarina, com Joinville e Jaraguá; e Rio Grande do Sul, com Atlântico de Erechim e Carlos Barbosa.



Os clássicos da primeira fase:

1ª rodada (14 de março, 21h): Magnus x Corinthians – clássico paulista

2ª rodada (15 de março, 13h30): Joinville x Jaraguá – clássico catarinense

3ª rodada (16 de março, 13h30) : Carlos Barbosa x Atlântico de Erechim – clássico gaúcho

4ª rodada (17 de março, 14h): Minas x Praia Clube – clássico mineiro



A Super Copa Gramado de Futsal é uma realização da SER Gramado em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do município. O secretário Lucas Roldo destaca a importância da parceria. “A sintonia entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a SER Gramado é fundamental para o sucesso deste evento, que promove o esporte e o turismo em nossa cidade. Com certeza, este é um dos maiores eventos de Gramado”, afirma Roldo.



Os jogos serão realizados no Ginásio Perinão, com a primeira rodada marcada para o dia 14 de março. Os ingressos para acompanhar as partidas serão gratuitos. O prefeito Nestor Tissot ressalta o compromisso da administração municipal em democratizar o acesso ao esporte. “A gratuidade dos ingressos é uma forma de garantir que todos os gramadenses e visitantes possam vivenciar a emoção do futsal de alto nível”, destaca Nestor.

Foto: Luís Amorim/Divulgação