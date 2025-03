Apenados participam de ação de limpeza no bairro Miná

Na tarde desta sexta-feira, dia 7, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria da Assistência, Desenvolvimento Social e Habitação, em parceria com a Secretaria de Obras e com o Presídio Estadual de Canela, realizaram a desobstrução da parte frontal de um terreno, localizado no bairro Miná. Na ocasião, os apenados auxiliaram na retirada de entulhos da frente da moradia, que estava obstruindo a passagem.

Conforme o diretor do Departamento de Habitação, Eduardo Nunes, após a retirada dos resíduos, será construída uma rampa de acesso para a família que será realocada na residência e possui uma pessoa que se locomove em cadeiras de rodas, proporcionando, assim, maior mobilidade. “Nosso objetivo é garantir moradia digna para todos”, ressalta.

A secretária da Assistência Social, Carmen Seibt, salienta que a pasta sempre realizará ações em parceria com o presídio quando houver necessidade de mão de obra. “Dessa forma, além do serviço executado, estamos contribuindo, também, para a ressocialização dos detentos”, finaliza.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela