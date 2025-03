CRAS Santa Marta realiza atividades no Dia Internacional da Mulher

Durante a manhã de sábado, dia 8, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santa Marta – em parceria com a Unidade de Saúde do bairro Santa Marta – realizaram atividades de prevenção à saúde em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Iniciando a programação, uma auxiliar de enfermagem realizou medição de pressão e diabetes. Após, as mulheres foram agraciadas com um café da manhã especial. Dando continuidade ao evento, ocorreu aula de relaxamento com a fisioterapeuta Vanessa Michelon Cocco, evidenciando o autocuidado com o corpo. E as orientações sobre autoestima e saúde mental com a psicóloga Mônica Boeira. Encerrando o evento, foi realizado um momento de descontração com aula de dança com a professora Carla Maria Dutra de Oliveira.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela