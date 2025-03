Polícia Civil prende três investigados por tentativa de homicídio em São Francisco de Paula

A Polícia Civil de São Francisco de Paula, por meio da equipe de investigação da Delegacia de Polícia local, com apoio da Brigada Militar, prendeu, neste domingo (09), no bairro Campo do Meio, três indivíduos suspeitos de envolvimento em uma brutal tentativa de homicídio ocorrida no município no dia 25 de dezembro de 2024.

Na ocasião, a vítima foi atacada dentro de sua residência por pelo menos quatro criminosos armados com facões e pedras, sendo golpeada diversas vezes na face e na cabeça, o que a deixou em estado gravíssimo na UTI. Os autores chegaram ao local em dois veículos e fugiram logo após o crime.

A rápida e eficiente atuação da Polícia Civil possibilitou a identificação dos suspeitos e a consequente prisão de três deles, após diligências investigativas. As investigações seguem em andamento para capturar os demais envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

A Delegada de Polícia Fernanda Aranha, responsável pela Delegacia de São Francisco de Paula, reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade, garantindo que crimes dessa natureza sejam apurados com prioridade.

Os investigados foram encaminhados ao Presídio local.