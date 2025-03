Bugio que apareceu em Canela retornou para a natureza

Um vídeo de um bugio circulando no Centro de Canela no último sábado, dia 8, chamou a atenção nas redes sociais. Servidores da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela estiveram no local, próximo à Catedral de Pedra, um dos pontos turísticos mais movimentados do município, mas o animal retornou sozinho ao seu ambiente natural.

Segundo o secretário adjunto da pasta, Esthalin Moreira, o Corpo de Bombeiros também foi acionado. O biólogo Alékos Elefthérios acompanhou o animal, que rapidamente subiu nas árvores e voltou para a mata.

O secretário explicou que quando acontece esta situação de encontrar um animal selvagem em algum local urbano perdido ou machucado deve comunicar a Secretaria do Meio Ambiente que fará o recolhimento, o realocando no seu ambiente de origem ou encaminhando para tratamento adequado.

“Salientamos, ainda, que não se deve tentar fazer a captura do animal por conta própria”, alerta Esthalin. Os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente podem ser acionados através do contato: (54) 9 91638923.

Foto: Reprodução/Redes Sociais