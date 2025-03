Cão é resgatado após queda de 100 metros nos Cânions Fortaleza em Cambará do Sul

Uma operação de resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Canela e Cambará do Sul na segunda-feira (11), após um cachorro cair de uma altura de aproximadamente 100 metros nos Cânions Fortaleza, em Cambará do Sul.

O chamado de emergência foi recebido pelos Bombeiros de Cambará do Sul por volta das 11h30. Diante da gravidade da situação, foi solicitado o apoio da guarnição de Canela para auxiliar na operação de resgate.

A equipe foi composta pelo 1º Sargento Roger, Soldado Vargas e Bombeiro Militar Luis, da unidade de Canela, além dos Bombeiros Militares Iuri e João, integrantes do Serviço Auxiliar de Bombeiro de Cambará do Sul.

Com o uso de técnicas de resgate em altura e equipamentos especializados, os bombeiros realizaram a descida até o local onde o cachorro estava. Após um trabalho minucioso e de alto risco, o animal foi resgatado em segurança.

O Corpo de Bombeiros ressalta a importância de cuidados redobrados em áreas de risco, especialmente em regiões como os cânions, onde a segurança dos animais também deve ser considerada.

A ação destaca o compromisso das corporações com a segurança e o bem-estar de toda a comunidade, incluindo seus animais de estimação.