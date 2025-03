Circuito Sindilojas inicia programação 2025 com palestra sobre economia

Na ocasião, também serão realizadas as Assembleias Gerais da entidade. Economia, liderança, turismo, inovação, área trabalhista e tributária, marketing e empreendedorismo feminino serão os temas abordados no Circuito Sindilojas, um conjunto de palestras programadas para 2025, que tem como objetivo oportunizar trocas de experiências, network e novas conexões para o nicho do comércio e varejo.

A primeira palestra do Circuito acontecerá no dia 8 de abril, às 19h30, na sede do Sindilojas Região das Hortênsias (rua Garibaldi, 476, 2° andar, Centro – Gramado) trazendo o economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, com o tema “Cenários econômicos e perspectivas para o futuro”.

Os tópicos serão voltados à economia internacional, com foco nos Estados Unidos e China; evolução recente da economia brasileira e previsões; e cenários para a economia gaúcha.

“Estamos atentos ao que acontece no mundo e em nosso país é fundamental para nortearmos ações em nosso estado, ainda mais após um ano que assolou a economia gaúcha. O Circuito vem com este intuito, trazer temas que agreguem conhecimento aos negócios locais”, destaca o presidente do Sindilojas Região das Hortênsias, Guido Thiele.

Frank é graduado e mestre em economia pela UFRGS. Eleito Economista do Ano de 2021 pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS). O palestrante, que atuou como economista sênior da FIERGS, professor de graduação na FADERGS e de pós-graduação na Verbo Educacional, propiciou à CDL POA seis ingressos no top 10 do ranking nacional trimestral de projeções econômicas da Agência Estado e três no Top 5 mensal do Relatório Focus, do Banco Central.

Esta primeira palestra será EXCLUSIVA para associados, que serão recepcionados com coquetel. Confirmar presença pelo whatsapp (54) 9 8172-0708.

Assembleias Gerais

Aproveitando a ocasião, o Sindilojas realizará suas Assembleias Gerais. Todas as empresas associadas integrantes da categoria econômica “comércio varejista” estão convidadas a participar. Em pauta: tomada das contas exercício 2024; exame da possibilidade de autorizar a diretoria da entidade, através de seu presidente, a firmar e/ou ratificar acordo judicial e/ou convenção coletiva de trabalho durante toda a vigência de seu mandato, podendo incluir cláusulas de desconto assistencial em favor da entidade e delegar poderes; e assuntos em geral.

