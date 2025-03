Fisiculturista de Canela brilha em campeonato e busca apoio para representar a cidade no Arnold Classic

O atleta canelense Guilherme Selau, de 28 anos, teve uma performance impressionante no Musclecontest, campeonato de fisiculturismo realizado em Chapecó (SC). Representando Canela, ele conquistou seis troféus e garantiu sua classificação para o Arnold Classic South America, uma das competições mais prestigiadas do esporte.

Selau brilhou nas seguintes categorias:

Novice Classic Physique – 1º lugar

– 1º lugar Novice Bodybuilding – 1º lugar

– 1º lugar Open Classic Physique C (acima de 1,78m) – 1º lugar

– 1º lugar Open Bodybuilding até 102kg – 1º lugar

Por vencer as categorias Open Classic Physique e Open Bodybuilding, o atleta competiu também nas disputas Overall de cada modalidade, que reúnem os melhores atletas do evento. Mostrando sua superioridade, Selau levou os títulos máximos de Overall Bodybuilding e Overall Classic Physique, o que significa que foi considerado o melhor de todas as categorias por altura e peso.

Agora, classificado para o Arnold Classic South America, Guilherme Selau busca patrocinadores para custear os gastos com passagens aéreas e hospedagem, permitindo que continue representando Canela no cenário do fisiculturismo nacional e internacional.

Interessados em apoiar o atleta podem entrar em contato diretamente com ele para mais informações sobre patrocínio.