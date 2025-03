Programação de Páscoa do Parque Terra Mágica Florybal inicia dia 14 de março com evento de chegada dos coelhos

Atividades da temporada acontecem entre os dias 13 de março e 30 de abril, incluindo espetáculos temáticos

Ícone do entretenimento temático na Serra Gaúcha, o Parque Terra Mágica Florybal, abre suas portas para uma Páscoa repleta de encanto. Com atrações inéditas e interações que parecem saídas de um conto de fadas, a temporada é um convite para adultos e crianças embarcarem em uma jornada única em uma das épocas mais doces do ano. As atrações iniciam no dia 13 de março e seguem até o dia 30 de abril.

O grande marco será a abertura oficial do evento com a Chegada dos Coelhos, no dia 14 de março. O evento ocorrerá às 10h30, em frente ao Teatro de Fantoches (ou, em caso de chuva no Teatro dos Sonhos), sendo um evento aberto ao público que estiver dentro do parque. O evento será marcado pela chegada dos personagens, com dança e muita alegria para celebrar a temporada de Páscoa.

Entre as novidades deste ano, o parque apresentará espetáculos temáticos com personagens caracterizados, contando histórias envolventes sobre a magia da Páscoa. Um dos destaques da programação é a Chegada da Princesa Coelha, um espetáculo repleto de dança e magia, que ocorre diariamente, às 13h40, no restaurante do castelo. Com duração de cinco minutos, a apresentação promete envolver o público em uma atmosfera de fantasia.

Outra novidade do evento é o espetáculo Páscoa Dance Show, que ocorrerá de 12 a 20 de abril, às 14h. Nesta apresentação especial, os coelhos se reúnem em frente ao Teatro de Fantoches para celebrar a Páscoa com muita música e dança. O espetáculo, que dura 10 minutos, convida o público a se juntar à festa e entrar no clima de celebração.

Já o emocionante espetáculo O Coelho sem Orelhas, retorna este ano, trazendo uma história inspiradora e cheia de lições sobre inclusão e autodescoberta. A peça conta a trajetória de Bob, um coelhinho que nasceu sem orelhas, mas que possui um dom especial que surpreenderá a todos. Com duração de 20 minutos, a apresentação acontece diariamente às 11h30, 14h30 e 15h30, no Teatro dos Sonhos. Aos finais de semana, há uma sessão extra às 10h30.

“A Páscoa é um momento especial de celebração e queremos proporcionar às famílias uma experiência mágica e inesquecível. Nosso parque já é um universo encantado por si só, e nesta época do ano, queremos levar ainda mais alegria e doçura para nossos visitantes”, afirma Tiago Cardoso, Diretor de Marketing da marca.

Crédito: Clara Beatriz/Veranno

Confira todas as atividades da programação

Chegada dos Coelhos: será a abertura oficial do evento, no dia 14 de março. O evento ocorrerá às 10h30, em frente ao Teatro de Fantoches (ou, em caso de chuva no Teatro dos Sonhos), e será marcado pela chegada dos personagens, com dança e muita alegria para celebrar a temporada de Páscoa.

Casa das Fadas: diariamente das 10h às 16h

Casa dos Magos: diariamente das 10h às 16h

Turma do Valdirzinho: diariamente, às 10h10 e às 11h10: especial de Páscoa, com duração de 10 minutos, em frente ao Teatro de Fantoches

Chegada da Princesa Coelha: diariamente às 13h40, onde os coelhos dão abertura à Páscoa, espetáculo com dança e magia, duração de cinco minutos, dentro do Castelo Medieval

Reis da Floresta: diariamente às 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h, duração de 10 minutos, ao lado do Cinema 7D. Espetáculo com dinossauros e uma natureza encantadora.

Show de Mágica: nas quintas, sextas, sábados e domingos, às 13h45, 14h45 e 15h45. Dentro do Teatro de Fantoches, com duração de 10 minutos. Um coelho mágico encanta a todos com seus truques.

Toca do Vovô Coelho: de quinta a terça-feira, das 11h30 às 16h30, dentro da Loja de Chocolates. O Vovô Coelho, um renomado confeiteiro, recebe a todos em sua toca.

Teatro de Fantoches: diariamente às 10h, 11h, 12h, 14h e 15h. Um especial de Páscoa em um castelo com vários segredos, onde pequenos seres encantandos compartilham suas histórias. Duração de aproximadamente 10 minutos.

Páscoa Dance Show: exclusivamente de 12 a 20 de abril, às 14h. Em frente ao Teatro de Fantoches, com duração de 10 minutos, Puguito e seus amigos se reúnem para criar uma bela festa de Páscoa.

O Coelho sem Orelhas: diariamente às 11h30, 14h30 e 15h30. Uma família de coelhos possui cinco filhos com habilidades diferentes, exceto Bob, que nasceu sem orelhas. Mas o que surpreenderá a todos é o seu dom único que será descoberto. Com duração de 20 minutos, acontece no Teatro dos Sonhos. Aos finais de semana, terá sessão extra às 10h30. No período de 12 a 20 de abril, não haverá a sessão das 14h30.

Show de Encerramento: diariamente às 16h15. Valdirzinho, junto com seus amigos da Terra Mágica, compartilhará sua história emocionante, bem como a origem de sua missão de levar a magia adiante. Tem duração de 15 minutos e acontece em frente ao Teatro de Fantoches.

O evento de Páscoa do Parque Terra Mágica Florybal acontece de 13 de março a 30 de abril, com atividades inclusas no valor do ingresso. Em caso de chuva, algumas ações podem ser canceladas. Para mais informações sobre horários e ingressos, os visitantes podem acessar o site oficial do parque.

Sobre o Parque Terra Mágica Florybal – Com 13 anos de história, o Parque Terra Mágica Florybal fica localizado em Canela, na Serra Gaúcha. São mais de 40 atrações, entre cenários, personagens e brinquedos pensados para diversão de toda a família.

O parque já recebeu a premiação Travellers’ Choice, que, de acordo com avaliações do site TripAdvisor, foi considerado o terceiro melhor parque do Brasil e da América do Sul.