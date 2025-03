Vereador Felipe Caputo busca recursos para o Ginásio Carlinhos da Vila em reunião com deputado Lucas Redecker

Nesta terça-feira (11 de março), o vereador e presidente da Câmara de Canela, Felipe Caputo, esteve em Porto Alegre, onde se reuniu com o deputado federal Lucas Redecker (PSDB) para apresentar uma demanda importante para o esporte do município: a melhoria do piso da quadra do Ginásio Carlinhos da Vila.

Durante o encontro, Caputo destacou a necessidade da obra para garantir melhores condições para os atletas e usuários do espaço. “O esporte é uma demanda essencial para Canela, e melhorar a infraestrutura do ginásio vai impactar diretamente a qualidade das atividades esportivas na cidade”, afirmou o vereador.

O deputado Lucas Redecker reforçou seu compromisso com Canela, destacando que seguirá destinando recursos para o município. “Sou o deputado mais votado de Canela e o que mais envia recursos para a cidade. Neste ano, vamos continuar contribuindo, e essa solicitação do vereador Caputo será considerada nas nossas emendas ao orçamento”, garantiu Redecker.

Com a sinalização positiva do deputado, o vereador seguirá acompanhando o andamento das tratativas para garantir que o recurso seja destinado e a obra possa ser realizada o quanto antes.