Campanha Volta às Aulas Senac Gramado: aproveite o desconto e inscreva-se no curso dos seus sonhos

Não pense mais e parta para a ação! Garanta sua matrícula e comece o ano investindo na capacitação dos seus sonhos. O Senac Gramado está com a campanha Volta às Aulas, oferecendo 10% de desconto com o cupom “AULAS2025”, válido de 10 a 17 de março. A promoção é exclusiva para cursos presenciais.

O Senac Gramado oferece cursos de idiomas, livres e técnicos. Com foco na prática e professores especializados, as capacitações garantem uma rápida inserção no mercado de trabalho. Já os cursos de idiomas contam com aulas dinâmicas e materiais didáticos de qualidade, proporcionando uma formação completa. Saiba mais em senacrs.com.br/voltaaulas ou visite a escola que fica localizada na Rua São Pedro, 663 – Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (54) 3286-4445.