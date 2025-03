Motociclista morre em colisão com caminhão na RS-020, em São Francisco de Paula

Um grave acidente resultou na morte de um motociclista na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 7h30, no km 92 da RS-020, em São Francisco de Paula. A vítima foi identificada como Emanuel Souza de Almeida, de 48 anos, que seguia para o trabalho no momento da colisão.

Segundo informações preliminares, a motocicleta conduzida por Emanuel colidiu com a lateral de um caminhão carregado de batatas. O impacto foi fatal, e o motociclista morreu no local do acidente.

Equipes da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam à ocorrência. A rodovia ficou parcialmente bloqueada durante o trabalho das equipes de resgate e da Perícia, que está apurando as causas do acidente.

O corpo de Emanuel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. O trânsito na região foi normalizado após a remoção dos veículos e liberação da pista.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.