Agendas serão usadas como material pedagógico na educação básica de Canela

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, realizou nesta semana a entrega simbólica das agendas da educação básica, ou seja, Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Participaram do ato a secretária municipal da Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, e o vice-prefeito Gilberto Tegner. A agenda será usada como material pedagógico dentro do projeto de educação integral do município de Canela.

A iniciativa traz como realidade do cotidiano escolar a implementação da agenda como ferramenta pedagógica na rede municipal de ensino. A secretária Gorete explica que o uso diário favorecerá para além de um meio eficaz de comunicação e acompanhamento. “Possibilitará, também, o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autocuidado, autonomia, responsabilidade, e organização pessoal com direcionamento didático pedagógico”, explica Gorete.

A iniciativa contempla o Projeto Vida, da Secretaria, onde os estudantes refletirão sobre o sonho do ser e identificarão ações necessárias para alcançar o que sonham.

Fotos: Arthur Dias/Prefeitura de Canela