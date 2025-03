Gramado ganhará escola de treinamento para o cérebro

Supera – Ginástica para o cérebro chega à cidade com promessa de oferecer ganhos na memória e atenção entre outros benefícios

Atender um filho da melhor maneira possível é a meta de 10 em cada 10 mães. Iane Moura foi além: ela abriu um negócio para oferecer o melhor para João Vitor, de 12 anos e que vai beneficiar toda a população de Gramado. Em busca de um método que trouxesse mais desafios para João, que tem altas habilidades/superdotação, Iane encontrou o Método Supera e viu ali uma oportunidade de empreender com propósito.

A história da unidade de Gramado lembra a própria criação do Supera -Ginástica para o Cérebro, que nasceu da necessidade educacional de um dos filhos do fundador, Antônio Carlos Perpétuo. “Quando vi que ainda não tinha uma unidade do Supera em Gramado, corri atrás para trazer o método para cá porque ele é bom não só para o meu filho como para todas as crianças, adolescentes e também adultos e idosos”, comenta Iane.

Assim como a atividade física é fundamental para a garantia de um corpo saudável, a ginástica para o cérebro também é. Sendo este o órgão mais importante do corpo humano, mantê-lo ativo é vital e, de acordo com pesquisas recentes, é capaz de prevenir demências como a Doença de Alzheimer.

O treino cognitivo cria novas e mais fortes conexões neuronais, voltado para o desenvolvimento das funções executivas com o objetivo de melhorar o desempenho do cérebro.

O Supera – Ginástica para o Cérebro é uma empresa educacional especializada em organizar os estímulos de forma sistematizada em uma experiência semanal organizada para que alunos de todas as idades possam desenvolver as habilidades necessárias para ter sucesso ao longo da vida.

Benefícios da ginástica para o cérebro

Para crianças, o principal benefício do Método Supera é a autonomia gerada pelas atividades. Mas não para por aí. A estimulação cognitiva também melhora a velocidade de processamento do cérebro, o foco e a atenção.

Além disso, como o programa inclui jogos analógicos (de tabuleiro e outros) aplicados de forma intencional e as aulas também são um incentivo para tirá-los das telas ou fazer um uso mais consciente dos recursos digitais. Além disso, o método também contribui para o desenvolvimento de aspectos socioemocionais importantes como abertura ao novo, trabalho em equipe, flexibilidade cognitiva, entre outras.

Já em jovens e adultos, o treino cognitivo melhora a performance no trabalho, dando mais agilidade no raciocínio, na tomada de decisões rápidas e em qualquer atividade que exija autoconsciência e concentração.

Idosos se beneficiam bastante com a melhoria da memória de trabalho e da concentração. Há uma melhora generalizadas das funções executivas porque o cérebro é trabalhado de maneira integrada.

A unidade Gramado será inaugurada no dia 24 de março, na rua Augusto Daros, 53, centro.

#superagramado

O que é o SUPERA?

O SUPERA é uma rede de franquias que oferece um curso de estimulação cognitiva. Fundamentada na neurociência e na ciência, possui um método dinâmico, pioneiro e inovador que promove o desenvolvimento contínuo e transformador. É essencial para pessoas de todas as idades que buscam melhor desempenho, qualidade de vida e longevidade, mantendo o cérebro ativo e saudável.

#superagramado