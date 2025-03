A Polícia Civil de Canela realizou mais uma ação no combate ao tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (17), apreendendo 37 pedras de crack embaladas em alumínio no interior de uma residência localizada no Bairro São Rafael. Na ação, foi preso em flagrante o morador da residência, que era investigado pela prática de tráfico de drogas. Ele, que possui antecedentes policiais, foi encaminhado ao sistema prisional.