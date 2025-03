Corrida do Coelho terá novos percursos na ChocoPáscoa Gramado 2025

Estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada do Coelho. O evento esportivo, que está programado para ocorrer no sábado, dia 19 de abril, faz parte da programação da ChocoPáscoa Gramado. Em sua quarta edição, a prova terá novos percursos, com largada e chegada do Lago Joaquina Rita Bier, um dos cartões-postais de Gramado. São esperados aproximadamente 400 atletas de diversas cidades do Rio Grande do Sul e outros Estados brasileiros.

Com temática lúdica, a Corrida e Caminhada do Coelho busca incentivar a prática de uma atividade saudável. Os competidores podem fazer suas inscrições até 13 de abril nas modalidades de 5 quilômetros, 10 quilômetros e caminhada, além das corridas infantis. Todos recebem kits e medalhas de participação. Os vencedores de cada categoria ganham troféus. Mais informações e inscrições pelo site www.pascoaemgramado.net.br.

