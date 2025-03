Espetáculo de Canela concorre a 10 categorias no Prêmio Olhares da Cena

“Kaiu da Kombi” ganha destaque em premiação de Porto Alegre

O espetáculo “Kaiu da Kombi”, produzido em Canela, foi indicado em dez categorias do Prêmio Olhares da Cena, que reconhece talentos das artes cênicas no Rio Grande do Sul. A montagem, que nasceu de oficinas artísticas do Ponto de Cultura Kombinação, concorre em 10 categorias no Prêmio Olhares Da Cena de Porto Alegre, sendo elas:

● Melhor Espetáculo

● Melhor Direção

● Melhor Elenco

● Melhor Performer

● Melhor Cenário

● Melhor Figurino

● Melhor Iluminação

● Melhor Trilha Sonora

● Melhor Design Gráfico/Identidade Visual

● Melhor Produção

Créditos: Sérgio Azevedo

SINOPSE

O Kaiu da Kombi, conta a história de um velho, chamado Noa Blum, que por anos se encontra enclausurado, sozinho com seus pensamentos, lembranças boas e também amargas da vida, viajando em uma realidade paralela, mas quando começa a trazer à tona essas lembranças, propõe uma reflexão sobre a importância da interação social para a construção do caráter do indivíduo. A questão das interações sociais se faz muito oportuna para a situação atual, onde se faz necessário a reflexão sobre nossos valores, e nossa conduta como seres humanos.

O Kaiu da Kombi, fala, de uma forma subjetiva e através de sua concepção cênica e coreografia, sobre nossas escolhas e questiona se realmente escolhemos todos os dias o que se faz necessário para a evolução de todos, do meio em que vivemos, da nossa nação e do nosso planeta, que de fato, sua preservação necessita de muita atenção nesse momento.

Créditos: Sérgio Azevedo

Trajetória do espetáculo

2020 e 2021 – Gravação do espetáculo circense Kaiu da Kombi, envolvendo 30 profissionais, entre artistas, direção e produção. O vídeo foi lançado e disponibilizado para os pontos de cultura do RS e posteriormente postado em plataformas digitais.

2023 – Projeto Estação Cultural em Canela, no período de setembro a dezembro de 2023, totalizando 20 apresentações de fragmentos do espetáculo Kaiu da Kombi, e intervenção performática do “Kaiu da Kombi” nos 50 anos do Parque Caracol – Canela/RS.

2024 – Projeto Estação Cultural em Canela, totalizando 06 apresentações de fragmentos do espetáculo Kaiu da Kombi, e 23º Feira do Livro em Canela.

2024 – Festival aprovado:

18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre

Créditos: Divulgação

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenação Geral e Produção Executiva – Renata Mesquita Zimmermann

Direção Artística Geral – Eduardo Correa

Roteiro, Criação e Concepção – Eduardo Correa e Lucas Tegner

Elenco:

Roberta Alfaya

Carina Ninow

Paulo Sturmer

David Domingos

Gabriel Alves Gomes

Figurinista: Sandra Jorge Bach

Cenógrafo: Cleber

Trilha Sonora: Adriano Scheifler Pereira Dias

O Prêmio Olhares da Cena

O Prêmio Olhares da Cena é um reconhecimento para profissionais de teatro, dança e outras artes cênicas em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. Criado pelo artista Diego Ferreira, o prêmio busca valorizar e destacar produções e artistas que contribuem para o cenário cultural do estado. Ferreira é graduado em Teatro pela UERGS, dramaturgo, professor, diretor e crítico teatral. Entre suas conquistas, estão o Prêmio Açorianos de Teatro 2021 na categoria Ação Periférica e a participação em comissões julgadoras de importantes premiações e festivais, como o Prêmio Nacional de Dramaturgia Carlos Carvalho e o Porto Alegre em Cena.

Arte e transformação social

Criado a partir de oficinas do Ponto de Cultura Kombinação, projeto do Instituto SEIDE, o espetáculo envolve alunos e ex-alunos da instituição ao lado de profissionais das artes cênicas. O trabalho busca promover a inclusão social e valorizar talentos locais, fortalecendo a identidade e a cidadania por meio da arte.

“A arte é um instrumento de mudança, capaz de abrir portas, inspirar sonhos e construir um futuro mais inclusivo e igualitário”, destaca a organização do projeto.