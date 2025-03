Multipla Gestão de Negócios chega a Canela com soluções estratégicas para empresas

A Multipla Gestão de Negócios acaba de chegar a Canela com o objetivo de oferecer suporte estratégico para empreendedores e empresas que buscam crescimento sustentável. A empresa disponibiliza uma série de serviços voltados para facilitar a gestão empresarial e impulsionar negócios na região.

Entre os principais serviços oferecidos, destacam-se:

Linhas de Crédito : Em parceria com a RSGARANTI, a Multipla auxilia empresas na obtenção de capital de giro, aquisição de maquinário e expansão dos negócios, fornecendo cartas de garantia e orientação para encontrar as melhores condições do mercado.

: Em parceria com a RSGARANTI, a Multipla auxilia empresas na obtenção de capital de giro, aquisição de maquinário e expansão dos negócios, fornecendo cartas de garantia e orientação para encontrar as melhores condições do mercado. Agência de Estágios : Em parceria com o Instituto Inovação, a Multipla conecta jovens talentos às empresas, contribuindo para a formação e inserção de novos profissionais no mercado de trabalho.

: Em parceria com o Instituto Inovação, a Multipla conecta jovens talentos às empresas, contribuindo para a formação e inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Assessoria de Gestão e Marketing : Estratégias personalizadas para fortalecer a presença das empresas no mercado e aumentar sua competitividade.

: Estratégias personalizadas para fortalecer a presença das empresas no mercado e aumentar sua competitividade. Capacitações Empresariais : Qualificação voltada para empreendedores e equipes que buscam aprimoramento e inovação.

: Qualificação voltada para empreendedores e equipes que buscam aprimoramento e inovação. Assessoria Tributária: Orientação especializada para auxiliar as empresas na gestão tributária e no cumprimento de obrigações fiscais.

Encontro com Secretários Municipais

No dia 13 de março, representantes da Multipla estiveram reunidos com o Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, André Castilhos dos Reis, e com o Secretário de Governança, Germano Junges. O encontro teve como pauta principal a facilitação do acesso ao crédito para empresas locais, por meio da parceria com a RSGARANTI. O fundo garantidor possibilita que negócios tenham suporte financeiro para crescer e inovar.

Segundo a Multipla, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos empresários é justamente a obtenção de crédito. A empresa se posiciona como uma facilitadora nesse processo, garantindo acesso a recursos que impulsionam o desenvolvimento econômico da Serra Gaúcha.

Empresários interessados em conhecer mais sobre as soluções oferecidas podem entrar em contato com a Multipla Gestão de Negócios para explorar as oportunidades disponíveis.