Polícia Civil de Canela fecha ponto de tráfico, apreende tijolo de maconha e prende traficante em flagrante no Canelinha

A Polícia Civil de Canela realizou mais uma ação no combate ao tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (18), apreendendo um tijolo e porções de maconha pesando cerca de 200g. A droga estava no interior de uma residência localizada no Bairro Canelinha. Na ação, foi preso em flagrante o morador da residência, que era investigado pela prática de tráfico de drogas. Ele, que possui antecedentes policiais, chegou a tentar fugir de carro quando abordado pelos policiais civis, mas foi detido e encaminhado ao sistema prisional.