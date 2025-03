Assistência Social alerta para golpes sobre o CadÚnico

A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela alerta a comunidade para que não realize nenhum procedimento de recadastramento do Cadastro Único através de e-mail ou qualquer outra forma on-line, pois estão realizando golpes referentes a este serviço.

Conforme a coordenadora do cadastro Único/Bolsa Família em Canela, Daiane Oliveira, desde terça-feira, dia 18, entrou em operação o novo sistema do CadÚnico com uma nova plataforma e informações mais atualizadas e qualificadas, que simplificam o cadastro das famílias, tanto para a população como para os operadores do sistema.

“No momento o sistema ainda está passando por algumas instabilidades, apesar disto os Centros de Referência de Assistência Social – (CRAS) Canelinha e Santa Marta continuam atendendo os usuários, realizando atualização, alteração e inclusão do cadastro, portanto, é necessário que compareçam aos postos para atendimento”, ressalta.

Mais informações através dos contatos: CRAS Santa Marta – (54) 3282-5110 e CRAS Canelinha – (54) 3282-5111.

Foto: Divulgação

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela