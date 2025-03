Corinthians e Atlântico decidem a Super Copa Gramado de Futsal

A Super Copa Gramado de Futsal conhecerá seu campeão nesta sexta-feira (20), às 20h, no Ginásio Perinão. Corinthians e Atlântico de Erechim se enfrentam em busca do título inédito da competição.



Semifinais emocionantes:

Na noite de quarta-feira (19), as semifinais da Super Copa Gramado de Futsal proporcionaram um espetáculo para o público presente no Ginásio Perinão.



No primeiro jogo da noite, Corinthians e Joinville protagonizaram um duelo eletrizante. O time catarinense dominou boa parte da partida, mas o Timão mostrou garra e determinação para virar o placar e garantir a vaga na final com a vitória por 4 a 3.



Na segunda semifinal, Atlântico e Praia Clube fizeram um jogo igualmente emocionante. A equipe gaúcha se impôs em quadra e venceu os mineiros pelo mesmo placar de 4 a 3, garantindo a vaga na grande final.



A decisão da Super Copa Gramado de Futsal promete ser um jogo emocionante e disputado. Corinthians e Atlântico chegam à final em busca do primeiro título da competição.



A entrada para a final é gratuita, mas a organização do evento recomenda que o público chegue cedo ao Ginásio Perinão para garantir um bom lugar.