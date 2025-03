Descaso na RS 235: moradores pedem providências urgentes de EGR e Prefeitura de São Francisco de Paula

Espaço do Leitor: Acesso à Estrada das Fazendas oferece risco aos condutores e não recebe serviços essenciais, como o recolhimento de lixo

Gostaria imensamente de ser ouvida como cidadã. Venho tentando, há mais de um ano, resolver os problemas relacionados à falta de sinalização noturna, à ausência de acostamento e à lixeira na Estrada das Fazendas (vindo de São Francisco), após o pedágio, na primeira entrada à direita. Essa via dá acesso ao Parque das Cachoeiras, ao Poço da Faca, à ACM e ao Salão de Eventos Ema Trein.

A situação é deplorável e reflete a falta de consideração e o descaso da Prefeitura de São Francisco de Paula com os mais de 50 moradores da região. Recentemente, houve um grave acidente de capotamento no local. Felizmente, os danos foram apenas materiais, mas a falta de infraestrutura continua colocando vidas em risco.

Não temos acostamento para quem precisa reduzir a velocidade e convergir à esquerda ao retornar de Canela. Ao encaminhar esse problema à EGR, recebi como resposta que a competência é da Prefeitura. Além disso, a sinalização é insuficiente. Durante a noite, o perigo se agrava drasticamente. Em dias de neblina, é impossível visualizar a entrada. Tenho duas filhas que estudam em Canela e retornam tarde da noite para casa. Nessas ocasiões, eu ou meu marido precisamos ir até a entrada da estrada, com o carro, para iluminar o caminho e garantir a segurança delas.

Diante da omissão do poder público, nós, moradores, desembolsamos mais de R$ 3.000,00 cada um para iluminar a estrada. Antes, além de esburacada e mal cuidada, ela era tomada pela escuridão, favorecendo a ação de criminosos.

Com relação à lixeira, anexo fotos que mostram o estado lamentável do local. Quem chega de São Francisco para Canela — seja morador, visitante ou turista — se depara com uma cena degradante. Como solução, proponho a remoção da lixeira e a instalação de uma placa proibindo o descarte de lixo e entulhos. Infelizmente, os resíduos deixados ali não são apenas das famílias da região, mas também de terceiros, que abandonam móveis, pneus e restos de veículos no local.

Diante disso, encaminhei esta reclamação ao gabinete da Prefeitura, na esperança de finalmente sermos ouvidos. Meu nome é Cláudia de Rossi Braga, sou proprietária da Serra e Lar Imóveis, em Canela, e esposa de Édison Diógenes Braga, dono da Fazenda Rincão do Braga (Estrada das Fazendas, número 2500). Estou disposta a comparecer pessoalmente para conversar com o prefeito ou com quem puder resolver essa situação. Caso nenhuma providência seja tomada, continuarei documentando e denunciando a falta de acostamento, de iluminação e a questão da lixeira.

Resposta da EGR ao receber a reclamação

Compreendemos a sua preocupação com a segurança na via e a situação relatada.

Em relação ao acostamento e à manobra mencionada, posso afirmar que é fundamental que todos os trechos estejam em conformidade com as normas de trânsito, garantindo a segurança dos motoristas e pedestres, mas informo que o referido acesso é de responsabilidade municipal, ao qual deve solicitar junto a EGR solicitação para Regularização de Acesso.

Quanto ao abandono de materiais ao longo da via, isso também é uma situação que precisa ser tratada junto ao município, que têm a responsabilidade de realizar a limpeza (recolhimento de lixo). Peço que considere encaminhar a questão ao órgão responsável, a prefeitura municipal para que sejam realizadas as melhorias necessárias. Frisamos que a EGR é responsável pela rodovia ERS 235, e visa a conservação da via, sinalização vertical e horizontal, assim como serviços de limpeza (roçada) dentro da faixa de domínio.

Agradeço por trazer à tona uma situação importante para a segurança de todos e fico à disposição para ajudar no que for necessário.