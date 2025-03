Gramado Cineclube exibe clássicos do cinema brasileiro na Vila Joaquina

Sessões gratuitas acontecem no sábado (16) e domingo (17) no Cine Joaquina

O Gramado Cineclube promove duas sessões especiais neste fim de semana no Cine Joaquina, localizado no Centro de Cultura Arno Michaelsen, na Vila Joaquina. As exibições, gratuitas e voltadas para o público a partir de 12 anos, trazem produções consagradas do cinema brasileiro, seguidas de debates com convidados.

No sábado (16), às 19h, será exibido Durval Discos, longa de Anna Muylaert que conquistou sete Kikitos no Festival de Cinema de Gramado em 2002. Após a sessão, a professora Elisa Bairros participa de um debate com o público.

Já no domingo (17), às 19h30, dentro da programação do Dia na Vila, será apresentado Central do Brasil, filme dirigido por Walter Salles e indicado ao Oscar. A atuação de Fernanda Montenegro, também nomeada ao prêmio da Academia, é um dos destaques da produção. O debate ao final contará com a presença do crítico de cinema carioca Ricardo Largman, amigo do diretor.