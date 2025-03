Páscoa em Canela 2025: cenografia une tradição e inovação

Canela se prepara para mais uma Páscoa, se consolidando como um destino onde tradição, arte e emoção se encontram. De 4 a 20 de abril, a cenografia e a programação deste ano marcam um ponto de partida para uma série de aprimoramentos nos eventos do Calendário Oficial, reafirmando o compromisso com a experiência dos visitantes e a valorização cultural da cidade.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, e o secretário de Turismo, Rafael Carniel, acompanham a preparação de perto e garantem que a ornamentação deste ano está sendo cuidadosamente pensada para transmitir delicadeza, aconchego e nostalgia. Com uma paleta “Chá da Tarde”, tons rosa-chá, lavanda-claro, verde-menta, amarelo-manteiga, azul-celeste-claro, pêssego-suave, branco perolado e cobre escuro criarão um ambiente harmonioso e sofisticado, com o intuito de despertar memórias afetivas e reforçar a atmosfera da Páscoa.

A Páscoa em Canela 2025 inaugura uma nova fase de planejamento e qualificação dos eventos da cidade. “Esta edição é um ponto de partida, não apenas para encantar visitantes, mas para estruturar um futuro onde Canela se consolida como referência em turismo e cultura”, destaca o prefeito, assegurando que novas melhorias serão implementadas a cada ano.

Os tradicionais coelhos de pelúcia que dialogam com a tradição bonequeira da cidade foram renovados ou restaurados, preservando o estilo camponês e resgatando a estética clássica dos brinquedos antigos. Reciclando elementos, a iniciativa fortalece o compromisso com a sustentabilidade, mantendo um visual encantador sem desperdício.

A iluminação da cidade será um ponto de interesse, com luzes quentes em LED e delicadas luzes de fada, criando um clima aconchegante e mágico. Bombons e ovos de Páscoa de todos os tamanhos, respeitando a paleta oficial do evento, estarão presentes desde pequenos enfeites em guirlandas com coelhos até ovos gigantes ao longo da Avenida Osvaldo Aranha.

Uma das novidades estará na rotatória da Avenida Júlio de Castilhos com a Osvaldo Aranha, que trará um coelho que remete ao “brincar”, uma peça nova que já está em fase final de produção. Além disso, a cidade ganhará Osterbaums – as tradicionais árvores de Páscoa – distribuídas pela praça e pela primeira quadra da Rua Felisberto.

ENTRE A REFLEXÃO E A CELEBRAÇÃO

A Páscoa em Canela reforça dois significados fundamentais da data: a alegria da celebração e a reflexão sobre a Paixão de Cristo. Segundo o secretário de Turismo, Rafael Carniel, a última quadra da Rua Felisberto, rumo à Catedral, ganhará uma atmosfera distinta, destacando o aspecto sacro do evento. As estações da Via Crucis serão valorizadas por bandeiras de veludo, e uma nova estrutura cenográfica marcará esse trajeto de devoção. “A Catedral de Pedra, imponente ao fundo, será o grande elemento visual desse cenário de contemplação”, explica Carniel.

Na Sexta-feira Santa, será realizada a retomada do histórico e emocionante espetáculo Ofício de Trevas, baseado na liturgia das horas. O evento acontecerá dentro da Catedral, logo após uma breve procissão que partirá da Praça João Corrêa, resgatando uma tradição profundamente significativa para a comunidade.

ARTE, CULTURA E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

O envolvimento da comunidade é um dos pilares do evento. As escolas municipais receberão pequenos coelhos para serem personalizados pelos estudantes através de técnicas de artesanato. Essas criações farão parte da cenografia oficial, numa ação que valoriza a arte, a cultura, o pertencimento e a participação coletiva. A iniciativa acontece por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

NOVIDADE: A TOCA DO COELHO E A VILA DOS ARTESÃOS

Este ano, a Toca do Coelho ganha um novo conceito, sendo apresentada em um domo geodésico, trazendo um toque contemporâneo ao evento. Ao seu redor, a Vila de Páscoa reunirá artesãos credenciados por edital público, valorizando o trabalho local e fortalecendo a economia criativa de Canela.