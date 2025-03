Vereador Nene Abreu propõe transporte gratuito para doadores de sangue

O vereador Nene Abreu apresentou uma importante indicação na Câmara de Vereadores de Canela, solicitando que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilize, conforme a viabilidade, o transporte que sai diariamente para consultas em outras cidades que realizam a coleta de sangue. A proposta foi aprovada pela Câmara e será encaminhada ao Executivo para análise e possível implementação.

Na justificativa, Nene Abreu destacou que essa medida representa um ato de justiça social e um incentivo essencial para que mais pessoas se engajem na doação de sangue, um gesto voluntário e solidário que salva vidas.

“A disponibilização desse transporte não só facilita o acesso dos doadores, mas também sensibiliza a população sobre a importância desse ato, garantindo a manutenção de um estoque seguro e regular de sangue nas unidades de saúde”, ressaltou o vereador.

Com essa iniciativa, Nene Abreu reforça seu compromisso com a saúde pública e com a valorização de ações que beneficiem toda a comunidade canelense.