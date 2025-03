Mulheres utilizam o Cemitério Municipal como ponto de prostituição, à luz do dia

A cena é a seguinte. Um familiar chega no Cemitério Municipal de Canela, com o objetivo de visitar o túmulo de um ente querido. No jazigo, ao invés de flores, encontra preservativos e lubrificante íntimo. Olha ao lado e vê uma moça magra e ruiva, que utiliza o espaço entre as gavetas e os jazigos lindeiros à Rua Godofredo Raymundo como ponto de prostituição.A cena, flagrada às 10h da manhã de uma segunda, revoltou o familiar, que reclamou com a mulher. Ela não gostou da reclamação e quis discutir.

Em seguida, ela deixa o Cemitério e embarca em um carro, já que o Cemitério possui um portão que dá acesso à Rua, em frente às capelas da ACM. As ferramentas do ofício ficaram depositadas no jazigo. Foram recolhidas e colocadas no lixo, pela família.

Em seguida, buscamos informação sobre o fato. Verificamos que são duas mulheres que utilizam os espaços do Cemitério Municipal para prostituição, em geral, próximo ao portão da Godofredo Raymundo, sempre de dia.

As sobras das atividades sexuais ficam por lá, em cima e entre os túmulos. Algumas vezes os familiares limpam a sujeira, outras vezes funcionários do Cemitério. Alguns familiares relatam que “certos” servidores parecem não se importar com a presença das prostitutas no local.

Recentemente, após uma reclamação da comunidade, sobre a sujeira do cemitério, a Administração Municipal promoveu uma limpeza no local. Há também a promessa de instalação de câmeras de segurança, pela preocupação dos frequentes furtos aos metais dos túmulos à noite e à depredação, por conta dos usuários de drogas que encontram tranquilidade no local, ao cair da noite.

Porém, prostituição, à luz do dia, em horários em que as famílias visitam ente queridos lá sepultados, é bem complicado. Fica o alerta para que uma atitude seja tomada, antes que o caldo engrosse e a situação descambe para a violência. Aliás, faltou bem pouco para isso no relato que abre esta coluna.

Cartão amarelo sincronizado

Aconteceu, já por duas vezes, na Série Bronze de Futsal de Canela, uma nova modalidade de punição disciplinar. O cartão amarelo, duplo twist, sincronizado. A novidade foi implementada na abertura do campeonato, na partida entre Associação Canelense de Futsal e Bar do Tio Fredo, e se repetiu ontem, no jogo do Del Trago Futsal.

Felizmente os cartões não são cumulativos, resultando no vermelho. Checamos com o Dmel, que ainda não nos respondeu se a regra irá se aplicar ao vermelho, sendo duplo vermelho sincronizado, com dois jogos de suspensão e punição com 10kg de alimentos.