Stories – Edição 661

A artista plástica Rita Gil foi homenageada como Guardiã Honorária da Cultura Gramadense, em jantar no Tour de France. Entre os convidados, Vera Roloff prestigiou o evento.

Foto: @inventarioaudiovisual

Elvis Ballestero e Roberto Oliveira estiveram entre os clientes e parceiros que celebraram um ano da Utilbrás RS Imóveis. Claro Mota e Fernando Marques, sócios-proprietários com Mariana Braga e Edval Alves, recepcionaram os convidados no evento do dia 15. A imobiliária fica na Rua Rodolfo Schilieper, esquina da UCS Região das Hortênsias, no Centro de Canela.

O sábado, dia 15, teve a festa Dancing Days na Caza Wilfrido, em Gramado, com os DJs Gagê Lisboa, Chaléco Angeli e Miminho.

Na foto, os organizadores Karen Dinnebier, Bruna Monteschio, Leandro Marques e Tela Tomazeli, responsável pela curadoria e divulgação.

Foto: Chico Lisboa

Scur Pizzaria celebrou 45 anos!

Durante a semana, divulgou o vencedor do concurso de pizzas e presenteou a comunidade com um ano de rodízio grátis. Entre 550 inscritos, Rafael Backes se destacou com uma receita criativa.

Na foto, Dilce Scur, Michele, Gabriela e Júnior Scur Dalateia comemoram os 45 anos da pizzaria.

Foto: Par Fotografia

Design italiano na Serra Gaúcha

O Italian Design Day celebrou o design italiano em evento mundial, pela terceira vez consecutiva em Caxias do Sul. No dia 17 de março, com o UCS Teatro lotado por profissionais, professores e estudantes de arquitetura, arte e design, os palestrantes David Dolcini e Fabio Novembre abordaram o tema “Desigualdades: o design para uma vida melhor” no IDD 2025.

Na foto, Valerio Caruso, Fabio Novembre, David Dolcini e Gelson Castelan.

Foto: Eduardo Rocha