Uma homenagem de superação: o legado de Diego Bottin no Gramado Games

Emoção e lembrança no Gramado Games 2025

O Gramado Games 2025 foi marcado por emoção e saudade. Entre atletas dedicados e desafios intensos, um nome ecoou de maneira especial: Diego Bottin. O ex-jogador e empresário, que faleceu tragicamente em um acidente na ERS-235, deixou uma lacuna imensa no coração dos amigos e companheiros de treino. Mas sua presença se fez sentir no evento de uma maneira única: através da superação e da amizade daqueles que compartilharam com ele a paixão pelo esporte.

Cleverson Leite, amigo e parceiro de competições de Diego, relembra com carinho a trajetória ao lado do atleta. “Eu e o Diego competimos juntos algumas vezes. Treinávamos diariamente, muitas vezes por três horas seguidas. Ele já vinha do futebol e tinha um preparo físico impressionante. Eu tinha que me esforçar muito para acompanhar”, conta. Juntos, conquistaram pódios e criaram um vínculo que ia além das competições.

No ano passado, Bottin incentivou a equipe a participar do Gramado Games. Ele, Cleverson e Graci formaram um trio e aguardavam um quarto integrante para fechar o grupo. Foi então que Aline se juntou a eles, completando a equipe na categoria Master 35+. Os treinos eram intensos, e Diego estava animado com a evolução do time. Mas o destino interrompeu bruscamente seus planos.

Com sua partida inesperada, os amigos se viram diante de uma decisão difícil: seguir competindo ou desistir? “Nós sabíamos o quanto ele queria estar ali. Então decidimos continuar, por ele”, diz Cleverson. O irmão de Aline, Felipe, entrou para a equipe, e juntos seguiram rumo ao desafio.

João ( filho do Diego), Felipe, Cleverson, Bruna ( esposa do Diego) Aline e Graci

A organização do Gramado Games prestou uma homenagem emocionante, nomeando uma das provas como “Prova Diego Bottin“. “Foi uma das provas mais difíceis, porque trouxe muitas lembranças. Ele queria muito estar ali. A competição inteira foi carregada de emoção, a família dele estava assistindo. Foi algo que não tem como explicar”, relembra Cleverson. O quarteto se superou e conquistou o primeiro lugar na categoria.

Mas talvez a maior homenagem tenha vindo de um momento especial entre Diego e os amigos. Cleverson recorda uma noite de treino, quando, após três horas exaustivas, Diego conseguiu realizar seu primeiro Ring Muscle Up – um movimento de extrema dificuldade no crossfit. “Ele sempre dizia que não conseguia. Mas naquela noite eu falei: ‘Vem aqui, hoje vai sair’. Gravamos o momento, ele ficou radiante, mandou o vídeo para a família. Ele sempre lembrava desse dia com muito orgulho”, conta emocionado.

Veja o momento histórico de Diego realizando o seu primeiro Ring Muscle Up:

A foto desse momento se transformou em camisetas usadas na competição e até mesmo em tatuagens feitas por amigos, eternizando Diego de uma forma única. “Mais do que qualquer pódio que ganhamos, esse foi o momento mais valioso que vivemos juntos. Ele segue presente em cada treino, em cada superação. O ‘Viadão’, como brincávamos, ainda vive”, finaliza Cleverson, referindo-se ao apelido carinhoso que Diego usava com os amigos.

No esporte, a vitória vai além dos troféus. No Gramado Games, a conquista maior foi manter vivo o espírito de Diego Bottin: de superação, amizade e paixão pelo que se faz. E enquanto houver um atleta se desafiando a ser melhor, sua memória seguirá pulsando em cada movimento.