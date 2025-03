Cempra participa do evento Capacete Rosa com feira de adoção e desfile de cães

O Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra), administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela, participou neste domingo, dia 23, do evento Capacete Rosa, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Canela, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A ação aconteceu no Parque do Sesi, em Canela.

Integrando a programação, a instituição participou com uma feira de adoção de animais e um descontraído desfile de fantasias de cães, que atraiu os olhares do público. Conforme a diretora do Cempra, Ione Couto, durante a ação foram adotados cinco gatos e três cães. “Os eventos locais são muito importantes para a conscientização de adoções responsáveis, pois existem muitos animais aguardando por um lar”, ressaltou. Ione salienta que, além de cães e gatos, o Centro de Proteção também tem equinos para adoção.