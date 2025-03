Corpo de Bombeiros Militar do RS abre concurso com 400 vagas para Soldado de Primeira Classe

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) anunciou a abertura de um concurso público para o cargo de Soldado Bombeiro Militar Primeira Classe (QPBM). O certame, que oferece 400 vagas, é destinado a candidatos com ensino médio completo e tem salário inicial de R$ 5.944,85.

Inscrições e Etapas do Concurso

As inscrições estarão abertas de 24 de março a 24 de abril de 2025, exclusivamente pelo site da FUNDATEC (www.fundatec.org.br), banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 118,79.

O processo seletivo será composto por quatro fases eliminatórias e classificatórias:

• Exame Intelectual: Prova teórica objetiva organizada pela FUNDATEC;

• Exame de Saúde: Avaliação médica realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar;

• Teste de Capacitação Física: Prova de esforço físico para aferir a aptidão dos candidatos;

• Exame Psicológico: Avaliação psicológica dividida em testagem coletiva e entrevista individual.

Requisitos para o Cargo

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa atender a alguns requisitos, como:

• Ter nacionalidade brasileira;

• Possuir idade máxima de 25 anos no período de inscrições;

• Ter altura mínima de 1,65m (homens) ou 1,60m (mulheres);

• Ter conduta ilibada e estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

• Possuir CNH na categoria “B”.

Reserva de Vagas e Inclusão Social

O concurso segue as diretrizes do Decreto Estadual nº 56.229/2021 e prevê cotas para grupos específicos:

• 16% das vagas reservadas para candidatos negros;

• 1% para pessoas trans (mulheres trans, travestis e homens trans);

• 1% para candidatos indígenas.

A seleção desses candidatos inclui a verificação da autodeclaração fenotípica e documental.

Jornada de Trabalho e Formação

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Durante o Curso Básico de Formação Bombeiro Militar, os candidatos aprovados poderão ficar alojados para melhor adaptação à rotina militar.

Mais Informações

Para detalhes adicionais, os interessados devem acessar o site da FUNDATEC ou entrar em contato pelos telefones (51) 3320-1000 para Porto Alegre e região, ou 0800 035 2000 para o interior do estado e demais localidades.