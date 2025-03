Faccat: Curso de Consultoria de Imagem Pessoal visa transformar carreira e autoestima

Reconhecendo a imagem pessoal como ferramenta estratégica tanto no ambiente corporativo quanto nas interações sociais, o curso de Consultoria de Imagem Pessoal, promovido pelos cursos de Design, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), oferece uma oportunidade para quem busca aprimorar sua comunicação visual e fortalecer a autoestima.

A especialista Érica Ostrowski será a ministrante do curso, que abordará temas como visagismo, coloração pessoal, biotipos, estilos e combinações, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos para a construção de uma imagem pessoal autêntica e profissional.

Com carga horária de 15 horas, a qualificação será realizada às terças e quartas-feiras, das 19h às 21h30min, a partir de 6 de maio. Os participantes terão a oportunidade de aprender a importância da imagem pessoal no mercado de trabalho, identificar estilos, biotipos e combinações adequadas, e desenvolver um dossiê personalizado com suas características e preferências.

Inscrições e mais informações em www.faccat.br/cursoseeventos .