Parque de Gramado cria ensaio gratuito com drone para turistas e visitantes

Os turistas e visitantes de Gramado passam a ter uma nova opção para registrar os momentos do seu passeio na cidade da Serra Gaúcha.

O Hortênsias Garden, inaugurado em dezembro de 2024, agora oferece um ensaio inédito com drone.

Durante a passagem pela Rua Torta, e pelo parque que tem entrada gratuita, um drone acompanhará os visitantes registrando em vídeo os momentos por um dos pontos turísticos mais visitados de Gramado, além dos momentos de visitação nos cenários do empreendimento inspirado no famoso Miracle Garden de Dubai.

O parque, localizado na parte alta da Rua Torta, tem mais de 400 metros quadrados e oferta uma experiência visual com esculturas gigantes e cenários instagramáveis, além de uma conexão especial com a natureza. O visitante é recebido por imponentes corações revestidos de flores, baldes gigantes transbordando flores e espaços que evocam o universo dos contos de fadas. Carruagem de Cinderela, com três metros e meio de comprimento, esculturas gigantes de um Elefante de três metros e um Urso de cinco metros, são algumas das atrações.

A entrada na Rua Torta e no parque é gratuita e todo o passeio é registrado por fotógrafos profissionais do próprio parque. No fim do passeio, o visitante pode ver as fotos e decidir se quer adquirir ou não. Funciona da seguinte forma: o cliente ganha um vídeo de drone de forma gratuita com a condição de se deixar fotografar em todos os cenários que contemplam este vídeo.

Ao fim do passeio pelo Hortênsias Garden, as fotos ficam disponíveis para compra, caso o cliente tenha interesse.

O empreendimento em Gramado abre ao público diariamente das 10 às 20 horas.

SERVIÇO

Hortênsias Garden Gramado

Rua Torta

Entrada gratuita

Aberto diariamente das 10 às 20 horas.

Mais informações: @snapsharegramado